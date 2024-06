Ballottaggi elezioni comunali: analisi dei comportamenti elettorali a Bari e Lecce

Lecce: la fedeltà degli elettori e la vittoria di Poli Bortone



A Lecce, gli elettori di Salvemini (centrosinistra) si sono dimostrati più fedeli rispetto a quelli di Adriana Poli Bortone (centrodestra), sebbene quest'ultima abbia comunque vinto. YouTrend rileva che l'86% degli elettori di Poli Bortone ha riconfermato il proprio voto, contro il 91% degli elettori di Salvemini. Questo alto tasso di fedeltà ha permesso al candidato del centrosinistra e sindaco uscente di ridurre il divario rispetto alla rivale, senza però riuscire a evitarne la vittoria. A Lecce, gli elettori di Salvemini (centrosinistra) si sono dimostrati più fedeli rispetto a quelli di Adriana Poli Bortone (centrodestra), sebbene quest'ultima abbia comunque vinto. YouTrend rileva che l'86% degli elettori di Poli Bortone ha riconfermato il proprio voto, contro il 91% degli elettori di Salvemini. Questo alto tasso di fedeltà ha permesso al candidato del centrosinistra e sindaco uscente di ridurre il divario rispetto alla rivale, senza però riuscire a evitarne la vittoria.



Conclusioni



Le elezioni a Bari e Lecce hanno evidenziato comportamenti elettorali diversi tra le due città. A Bari, l'astensionismo ha penalizzato entrambi i principali candidati, mentre a Lecce, la fedeltà degli elettori ha giocato un ruolo cruciale, pur non alterando l'esito finale. Questi risultati sottolineano l'importanza della mobilitazione elettorale e della capacità dei candidati di mantenere e ampliare la propria base di sostegno nei momenti decisivi.

Nelle recenti elezioni amministrative a Bari e Lecce, si sono osservati comportamenti differenti tra gli elettori dei vari candidati, influenzando l'esito dei ballottaggi in entrambe le città.A Bari, il fenomeno dell'astensionismo ha caratterizzato il secondo turno elettorale. Gli elettori dei candidati Leccese (centrosinistra) e Romito (centrodestra) hanno scelto in molti casi di non recarsi nuovamente alle urne, forse scoraggiati dal risultato decisivo del primo turno. Secondo le stime di YouTrend, solo il 59% degli elettori di Leccese e il 52% di quelli di Romito hanno partecipato al ballottaggio.Diverso è stato il comportamento degli elettori di Laforgia, i quali hanno dimostrato maggiore partecipazione. L'80% di essi ha sostenuto Leccese al secondo turno, mentre il 16% ha votato per Romito. Questo dato indica una significativa convergenza dell'elettorato di Laforgia verso il candidato del centrosinistra.