Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia: celebrazione della cultura e della scienza a Bisceglie

BISCEGLIE - In occasione del 70° anniversario dalla fondazione della Parrocchia di “Santa Caterina da Siena” a Bisceglie, si è tenuto l'importante evento del Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia, che celebra le eccellenze nella cultura e nella scienza. La cerimonia si è svolta nel salone della biblioteca della parrocchia alle ore 17:00, con il patrocinio della locale sezione dell'Archeoclub d'Italia, della Provincia BAT, della Regione Puglia, e delle città di Bisceglie e Ferrara.Tra gli ospiti e premiati di questa edizione, spicca il nome del Prof. Donato Coppola, archeologo di fama internazionale, noto per la scoperta dei resti di una donna con un feto risalente a circa 28.000 anni fa nella grotta di “Santa Maria” d'Agnano. Questo ritrovamento rappresenta la madre più antica del mondo, soprannominata “la Donna di Ostuni”.Un altro illustre ospite della serata è stato il Prof. Francesco Introna, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Bari (UNIBA), riconosciuto per le sue ricerche su casi di cronaca nera di rilevanza nazionale e per i suoi studi sulle ossa di San Nicola. Il Prof. Introna ha inoltre pubblicato diversi libri, tra cui la sua ultima opera: "Bari fra le due guerre dal 1922 al 1940".La cerimonia è stata presieduta dalla vice presidente dell'Osservatorio, la scrittrice pluripremiata Dott.ssa Maria Giuseppina Pagnotta. Per la consegna dei riconoscimenti a nome della città, è intervenuto l'Assessore Maurizio Di Pinto, con delega al Marketing Territoriale e Turismo.L'evento è stato condotto dalla presentatrice Lucia Dipaola. Durante la serata, è stato interpretato un monologo sulla nobildonna a cui è dedicato il premio, scritto e recitato dall'attrice Rita Pia Marinelli, che ha ricevuto un encomio per la sua performance.Questo premio non solo riconosce i contributi straordinari nella cultura e nella scienza, ma sottolinea anche l'importanza di mantenere viva la memoria storica e culturale attraverso eventi di grande prestigio e significato.