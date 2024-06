Bari: al via gli incontri informativi su ‘Disfunzioni del pavimento pelvico femminile’ per le pazienti oncologiche

L’iniziativa è realizzata dall’organizzazione di volontariato ‘Una Stanza per un Sorriso’, in collaborazione con l’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani, Taranto, con la supervisione dell’ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione dell’Istituto Tumori di Bari, guidato dalla dottoressa Patrizia Dicillo. Il percorso prevede 10 incontri informativi, rivolti in particolare alle pazienti oncologiche.





I trattamenti chemioterapici e radioterapici, così come gli interventi chirurgici, possono provocare disfunzioni del pavimento pelvico che, spesso, causano dolore, difficoltà sessuali, incontinenza. Il corso, che non prevede trattamenti riabilitativi, potrà aiutare le pazienti oncologiche a prendere consapevolezza di queste disfunzioni, cosa fare per prevenirle e trattarle e come richiedere interventi qualificati per superarli.





La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, con prenotazione obbligatoria ai numeri 080.5555328/9 oppure all’indirizzo mail psiconcologia@oncologico.bari.it.

BARI - Primo appuntamento del percorso informativo ‘Disfunzioni del pavimento pelvico femminile: cura e prevenzione’, in programma da oggi all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.