Bari, a Casa delle Culture arriva “Impatta”: tre giorni per creare startup etiche e sostenibili

BARI - Tre giorni dedicati all’innovazione sostenibile, con la possibilità per i partecipanti di trasformare la loro idea di impresa in opportunità di lavoro e di sviluppo. Perché “Impatta” è molto più di un semplice evento o programma: è un movimento dedicato a ispirare le menti più intraprendenti ed i cuori più appassionati con gli strumenti, le conoscenze e il sostegno necessari per trasformare semplici suggestioni in soluzioni concrete che possano avere un impatto positivo sul pianeta e sulla società. Dal 4 al 6 luglio 2024 gli spazi di “Casa delle Culture” di Bari ospiteranno “Impatta”, l’iniziativa che invita a creare la propria startup etica in tre giorni, entrando così a far parte di un ecosistema imprenditoriale fertile e sostenibile.

Sarà presente anche Valentina Vignali, cestita e sportiva di successo, che parteciperà al talk show e all’evento per raccontare la sua esperienza e offrire utili consigli agli aspiranti imprenditori. L’iniziativa è promossa dal Centro Polifunzionale “Casa delle Culture” di Bari, finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestito da Medtraining in ati con la cooperativa San Giovanni di Dio, sito a Bari in via Barisano da Trani (Quartiere San Paolo), nell’ambito delle attività dedicate alla creazione di startup finalizzate a favorire processi di autonomia e di inclusione sociale.

Si comincia, quindi, giovedì 4 luglio a partire dalle ore 10.00, con la presentazione ai partecipanti del percorso, degli organizzatori e dei mentor che li guideranno durante il processo di creazione ed innovazione. Dopo aver formato dei gruppi di lavoro, i partecipanti saranno stimolati a generare idee imprenditoriali innovative e capaci di generare impatti sociali ed ambientali nelle comunità. Venerdì 5 luglio, invece, per ogni progetto immaginato sarà creato un modello di business canvas, che aiuterà i partecipanti a comprendere la sostenibilità delle loro idee. Gli aspiranti imprenditori, inoltre, condurranno una ricerca di mercato preliminare per raccogliere feedback da potenziali clienti, passo determinante per raffinare l’idea imprenditoriale. Sabato 6 luglio, infine, ogni gruppo presenterà il proprio progetto davanti a una giuria di esperti e della testimonial della manifestazione Valentina Vignali. L’evento si concluderà con l'annuncio dei vincitori e la consegna dei premi e dei riconoscimenti. I partecipanti avranno così l'opportunità di incontrarsi, condividere esperienze e creare connessioni nel mondo delle startup. Per info ed iscrizioni: impatta.my.canva.site/

Casa delle Culture di Bari rappresenta un presidio per accogliere, orientare, integrare, sostenere ed educare al dialogo, alla solidarietà, alla reciprocità. Un luogo in cui cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possono incontrarsi e condividere insieme esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi. Attraverso laboratori, iniziative, attività, presentazioni, spettacoli, mostre ed iniziative come “Impatta”, Casa delle Culture vuole essere punto d’incontro tra la realtà migrante e la cittadinanza.