Giuseppina Torre porta il suo tour in Puglia: il 17 agosto in concerto a Fasano

Dopo il successo del tour in Corea del Sud e dei primi appuntamenti live, tra cui quello a Milano nell’ambito de La Milanesiana (rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi), continua il tour in tutta Italia della pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre per presentare il suo nuovo album di composizioni inedite “THE CHOICE”.

«Sono entusiasta di annunciare queste nuove date in cui avrò l’occasione di presentare il mio nuovo album “The Choice” – afferma Giuseppina Torre - Dopo l’incredibile esperienza e l’accoglienza ricevuta dal pubblico sudcoreano, il tour continuerà per tutta l’estate e proseguirà fino alla fine dell’anno in Italia. Sarà un viaggio emozionante e ricco di momenti indimenticabili, dove avrò l’opportunità di condividere la mia musica e la mia passione con un pubblico ancora più vasto, toccando tanti luoghi suggestivi in giro per l’Italia».

“THE CHOICE” è il terzo album di Giuseppina Torre, la compositrice e pianista siciliana impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne, che ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale, “THE CHOICE” è prodotto da GIUSEPPINA TORRE, con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell'autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri.





Questi i prossimi concerti:

21 giugno - ADRIA (Rovigo) - Ridotto del Teatro Comunale

28 giugno - GROTTAMMARE (Ascoli Piceno) - Vecchio Incasato

28 luglio – SCOGLITTI (Ragusa)

10 agosto – MASSA LUBRENSE (Napoli) - Antica Cattedrale

17 agosto - FASANO (Brindisi) - Minareto

19 settembre - ROMA - Chiostro di Campitelli del Teatro di Marcello