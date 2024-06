I-Days Milano: anche gli Imminence nella line up del 7 luglio

Ph Oscar Dziedziela

Il cast della giornata di domenica 7 luglio degli I-Days Milano Coca-Cola si completa con una delle band esponenti del metalcore svedese: gli IMMINENCE saranno infatti sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per scaldare il pubblico prima di YUNGBLUD e prima dell’inconfondibile rock epico degli headliner BRING ME THE HORIZON.

Negli ultimi anni gli IMMINENCE hanno coraggiosamente ritagliato la loro nicchia nel mondo del metalcore, realizzando un arazzo sonoro che trascende i confini del genere. La coraggiosa fusione di arrangiamenti d'archi classici, intrecciato con la potenza grezza del feroce metal scandinavo crea un'esperienza uditiva unica. Sia nel suono che nelle immagini gli IMMINENCE emergono come un faro di innovazione affermandosi non solo come band ma come pionieri tracciando nuovi territori nel panorama musicale in continua evoluzione.

La band di Eddie Berg (voce e violino), Harald Barrett (chitarra), Alex Arnoldsson (chitarra), Peter Hanström (batteria) e Christian Höijer (basso) porterà sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola la propria abilità musicale ed i brani del nuovo album “The Black” pubblicato nel mese di aprile, un’odissea musicale senza precedenti che sfida le convenzioni del genere.

