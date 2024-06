Bari, Forum UniCredit e Confindustria Puglia su finanza sostenibile e sviluppo industriale

E mail: mediarelations@unicredit.eu

BARI - Si è svolto oggi a Bari, nella Sala Convegni di Confindustria Puglia, il Forum organizzato da UniCredit e da Confindustria Puglia sul tema “Finanza sostenibile e sviluppo industriale: verso una economia circolare”.L’incontro è stato introdotto dagli interventi di Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia, e da Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia. A seguire ci sono state le relazioni di Paolo Di Cesare, Co-Founder Nativa, sul tema “La sostenibilità come volano di crescita” e di Segio Dimitri, ESG Expert UniCredit, sul tema” UniCredit e gli strumenti finanziari per la sostenibilità”.La mattina si è chiusa con una tavola rotonda su “Best practice e azioni concrete per lo sviluppo di soluzioni sostenibili” nella quale sono intervenuti Lella Miccolis, Presidente Progeva Srl, Antonio Notarnicola, Direttore Generale Capurso Azienda Casearia Srl, Aurelia Miccolis, Direttore Generale Miccolis Spa, Luca Vigilante, Amministratore Delegato Universo Salute Spa, Ferdinando Natali, Regional Manager Sud UniCredit. La tavola rotonda è stata moderata da Cristiana Rodino’ di Miglione, Territorial Development Sud di UniCredit.“Sono numerose le aziende pugliesi - ha dichiarato Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia - che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, lavorando su nuovi processi di innovazione sostenibile. L’obiettivo è poter cogliere tutte le opportunità di sviluppo per la ripresa economica della Puglia. Nelle nostre aziende il concetto di sostenibilità è intrinsecamente connesso con quello della trasformazione digitale e dell’innovazione e sempre più permea tutti gli ambiti delle imprese. Ringrazio UniCredit che, con adeguati strumenti finanziari, è impegnata a supportare e accompagnare le nostre imprese in questi percorsi di crescita”.Ferdinando Natali, Regional Manager Sud UniCredit: “In linea con la nostra ambizione di essere la banca per il futuro dell'Europa, le tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) sono una parte fondamentale della nostra cultura e della nostra mentalità. Esse guidano e ispirano ogni decisione che prendiamo e tutte le azioni che intraprendiamo. Nei mesi scorsi abbiamo lanciato UniCredit per l’Italia che stanzia 10 miliardi di euro dedicati alle PMI, con un 40% destinato al Sud con uno specifico riferimento a supporto degli investimenti per i processi di adeguamento tecnologico e digitale e della trasformazione in ottica sostenibile e in linea con le direttive europee sulla transizione green, tramite strumenti finanziari diversificati, con utilizzo dei più vantaggiosi schemi di garanzia”.