Progetto di recupero e valorizzazione dell'Archivio storico del Cinema ABC di Bari: evento di lancio il 27 Giugno

BARI - Grandi novità per l’Archivio Storico del Cinema ABC di Bari. Giovedì prossimo, 27 giugno, alle 19.30, nello storico cinema d'essai barese si terrà un evento speciale nell'ambito del progetto di recupero, riordino e valorizzazione di una parte dell'Archivio Storico dell’ABC. Il progetto, reso possibile grazie a un finanziamento complessivo di 154.400 euro, è stato cofinanziato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Centro di Cultura Cinematografica ABC srl.Durante la serata, che sarà a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, il pubblico potrà assistere alla proiezione del primo film presentato al Cinema ABC, "Quant’è bello lu murire acciso" di Ennio Lorenzini, del 1975. Inoltre, saranno proiettati in pellicola dieci minuti restaurati del film "Giovanna d’Arco" (1948), diretto da Victor Fleming con protagonista Ingrid Bergman. Nella sala del cinema sarà allestita anche una mostra con i manifesti restaurati.L'evento segna l'inizio di una serie di attività volte a salvaguardare e valorizzare un archivio di rilevanza storica, come riconosciuto dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia nel novembre 2022. Il restauro del materiale archivistico, che va dai primi del '900 al 2003, è stato avviato e i primi materiali audiovisivi e documentali sono stati inviati a Roma per il recupero.L'Archivio Storico del Cinema ABC, situato nell'antica Filmeria adiacente alla sala cinematografica attuale, conserva circa 200 bobine di film, oltre 8.000 manifesti, una raccolta di circa 750 volumi di settore, sceneggiature originali, 157 copioni teatrali, un'emeroteca e uno schedario filmografico. Tra i materiali più preziosi, ci sono bobine che risalgono al 1918 e tantissimi manifesti, tra cui quello del primo film proiettato al cinema ABC.Questo progetto unico nel suo genere permette di riscrivere la storia delle cineteche e dell'esercizio cinematografico d'essai in Italia, riportando in auge una delle prime cineteche e dei primi circoli cinematografici d’essai italiani. Il restauro e la catalogazione dei beni archivistici sono realizzati da tecnici restauratori professionisti, garantendo la sicurezza e l'idonea conservazione dei materiali, che saranno anche digitalizzati per una fruizione più ampia.L’Archivio sarà reso accessibile attraverso eventi, proiezioni e convegni, con la direzione scientifica di Francesca Rossini e Oscar Iarussi, e tramite la condivisione dei contenuti con piattaforme dedicate. Sarà ospitato negli spazi del Cineporto di Bari grazie a un accordo di comodato d’uso gratuito di due anni sottoscritto dall’Apulia Film Commission e dal Centro di Cultura Cinematografica ABC.Il progetto di restauro è sostenuto dalla ditta Librarti di Serena Dominijanni per i manifesti e dal laboratorio cinematografico Movie and Sound di Firenze per le bobine. L'organizzazione Aprile di Bari collabora al progetto, utilizzando moderne tecnologie per la salvaguardia e la sostenibilità ambientale.Claudio Valente, presidente di ABC Centro di Cultura Cinematografica srl, ha espresso orgoglio e soddisfazione per questo progetto, sottolineando l'importanza di restituire ai cittadini questo prezioso patrimonio. Giulio Dilonardo, presidente Agis e Anec di Puglia e Basilicata, ha evidenziato l'importanza del restauro dell'Archivio come primo passo verso la realizzazione di un Museo del Cinema del Sud Italia, che potrebbe diventare un rilevante attrattore turistico per Bari.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: cinemabc@agisbari.it.