Bari: giornata di studi su gioco d’azzardo, usura e sovraindebitamento

BARI – C’è un intreccio fatale che unisce gioco d’azzardo, usura e sovraindebitamento. Una piaga della società con gravi ripercussioni sulla vita sociale ed economica delle persone che ne rimangono coinvolte e, inevitabilmente, dei loro familiari.E’ il tema centrale della giornata di studi promossa dall’Ordine degli Avvocati di Bari, organizzata dalla commissione Crisi di Impresa e Procedure Esecutive, coordinata dall’avvocata e consigliera Coa Consiglia Silvia Panzarino, il prossimo 27 giugno a Bari, nell’aula magna della Corte d’Appello del Tribunale di Bari (piazza De Nicola, 1), dalle 9.30 alle 18.30.La manifestazione si terrà in collaborazione con l’associazione antiracket e antiusura “Gaetano Giordano e Rita Atria”, con l’associazione “Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni contro mafia e corruzione”, con la Banca d’Italia per la Cultura Finanziaria e con il Dipartimento di Economia, Management e Diritto d’impresa dell’Università “Aldo Moro” di Bari.Parteciperanno addetti ai lavori ed esperti dei settori legale, psicologico e sociologico per analizzare lo stato dell’arte e proporre soluzioni alla luce della normativa di riferimento e degli strumenti predisposti dal Legislatore con la finalità di risoluzione delle crisi.Nel corso dell’evento, infine, verrà approfondita la funzionalità dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito dall’Ordine degli Avvocati di Bari e l’evoluzione delle pronunce rese in merito dai Tribunali.

Il programma del seminario “Intreccio Fatale. Gioco d’azzardo, usura e sovraindebitamento” prevede:

Saluti ore 9.30:

Dott. Francesco Cassano - Presidente della Corte di Appello di Bari

Dott. Alfonso Pappalardo - Presidente del Tribunale di Bari

Avv. Salvatore D'Aluiso - Presidente Ordine Avocati di Bari

Avv. Consiglia Silvia Panzarino - Coordinatrice Commissione Crisi di Impresa e Procedure

Esecutive

Dott. Sergio Magarelli - Capo della Sede di Bari della Banca di Italia





SESSIONE MATTUTINA ore 10.00 - 13.30

Dott. Francesco Russo - Prefetto di Bari

Dott. Roberto Rossi - Procuratore della Repubblica di Bari

Don Mario Persano - Parroco San Nicola-Carbonara, cappellano Istituto Oncologico - Bari e

Presidente associazione di volontariato "Opera San Nicola"





Dott.ssa Giulia Migneco - Resp Comunicazione - Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro

mafie e corruzione

Prof.ssa Letizia Carrera - Docente di Sociologia del Territorio Università degli Studi Bari "Aldo

Moro"

Dott.ssa Angela Lacalamita - Dirigente Psicologa Dipartimento SERD ASL Bari

LIGHT LUNCH - 13.30





SESSIONE POMERIDIANA ore 14.30 - 18.30

Avv. Attilio Simeone - Presidente Associazione Antimafia "Gaetano Giordano e Rita Atria"

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi - Ordinario di diritto Commerciale Università degli Studi di Bari

Dott.ssa Raffaella Simone - Coordinatrice Sezione Fallimentare Tribunale di Bari

Avv. Matteo Dammicco - Referente O.C.C.S Ordine Avvocati Bari

Avv. Saverio Regano - già Referente O.C.C.S. Ordine Avvocati Bari

Avv. Enrico D'Innella - già Referente O.C.C.S. Ordine Avvocati Bari





CONCLUSIONI

Avv. Consiglia Silvia Panzarino