Tragedia a Foggia: 25enne perde la vita dopo caduta da un'auto

FOGGIA - È Egidio Antonio Robortaccio, il giovane di 25 anni, la vittima dell'incidente mortale avvenuto all'alba alla periferia di Foggia, in via Gandhi. Secondo le prime ricostruzioni, Robortaccio è caduto dall'auto di un amico mentre viaggiavano insieme. La dinamica esatta dell'incidente è ancora sotto inchiesta, ma non si esclude la possibilità che il giovane possa essersi sporto troppo dal finestrino del veicolo.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale, che stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per chiarire le circostanze dell'accaduto. Il conducente del veicolo è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a test per l'alcol e le droghe, come previsto dai protocolli in casi simili.La comunità di Foggia è scossa dalla tragedia, che evidenzia ancora una volta l'importanza della prudenza e del rispetto delle norme di sicurezza stradale. Le autorità invitano tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione durante la guida e a evitare comportamenti che possano mettere a rischio la vita propria e degli altri.