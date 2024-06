Commissione Bilancio: la maggioranza assente, problemi politici emergono

BARI - La Commissione Bilancio del Consiglio Regionale sta attraversando una fase di profonda inerzia, con la maggioranza dei membri della coalizione di governo regolarmente assente dalle sedute. La situazione è diventata così critica che le riunioni funzionano solo grazie alla presenza costante dell'opposizione, guidata dal presidente Fabiano Amati. Quest'ultimo ha lamentato la frequente mancanza del numero legale necessario per le deliberazioni, lasciando irrisolti debiti fuori bilancio e proposte di legge.Le critiche più aspre sono rivolte alla maggioranza, accusata di disertare regolarmente le sedute senza giustificazione adeguata. Questo comportamento non solo ostacola il normale funzionamento della Commissione, ma è anche visto come una mancanza di rispetto verso i consiglieri dell'opposizione, i testimoni convocati per le audizioni, e l'istituzione nel suo complesso.Amati ha enfatizzato che le sedute della Commissione non dovrebbero essere strumentalizzate per risolvere dispute interne alla maggioranza, ma devono essere utilizzate per discutere e approvare questioni cruciali per la regione. Ha invitato pubblicamente la coalizione di governo a risolvere i propri dissidi interni altrove, rispettando l'importanza delle istituzioni pubbliche e dei loro processi decisionali.La situazione evidenzia un serio problema politico all'interno della maggioranza, che potrebbe compromettere la capacità del Consiglio Regionale di agire efficacemente sui temi di bilancio e legislazione. In questo contesto, la trasparenza e il rispetto per le regole istituzionali emergono come prerequisiti fondamentali per il buon funzionamento della democrazia locale.