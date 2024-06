Bari, la giunta comunale approva l’integrazione del Comitato di indirizzo per l'imposta di soggiorno

Composizione e funzioni del comitato



Il Comitato di indirizzo è composto da tecnici ed esperti, oltre che da rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative. Esso svolge funzioni propositive, consultive e di studio a supporto della giunta comunale nell’elaborazione di politiche per la promozione e lo sviluppo delle attività economiche legate al settore turistico. Il comitato monitora inoltre l’applicazione dell’imposta di soggiorno, con particolare attenzione all’utilizzo delle somme derivanti dalle tariffe e alle eventuali problematiche tecniche.



Integrazione della rappresentanza



L’individuazione della rappresentatività delle associazioni del settore turistico all’interno del Comitato di indirizzo è stata basata sulle disposizioni della Regione Puglia, nell’ambito della ricognizione sulla rappresentanza economica ai fini della formazione del Consiglio della Camera di Commercio di Bari, in conformità alla Legge n. 580/1993 e al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 156/2011.



Nuove presenze nel Comitato



In risposta alle osservazioni delle categorie economiche, l’Amministrazione comunale ha riconosciuto l’importanza di integrare il Comitato con una specifica presenza delle categorie del settore ricettivo, poiché questo settore è direttamente coinvolto nelle relazioni con i turisti e nelle attività applicative dell'imposta. In collaborazione con le rappresentanze economiche, l’Amministrazione ha anche deciso di includere esperti in materia di trasporti e rifiuti, che sono servizi strategici per il sistema di accoglienza.



Dettagli dell’integrazione



Per effetto della decisione odierna, il Comitato già insediato e composto da 7 componenti sarà integrato con 3 rappresentanti del settore ricettivo e 2 esperti in materia di servizi locali. Tutti i componenti svolgeranno le loro attività a titolo gratuito.

BARI - Su proposta dell’assessora alle Culture e Turismo, Ines Pierucci, la giunta comunale ha approvato oggi l’integrazione del Disciplinare – ex art. 14 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, in relazione alla costituzione del Comitato di indirizzo. Questo comitato ha il compito di monitorare l’applicazione della disciplina regolamentare e di individuare ulteriori e migliori procedure di semplificazione riguardanti l’imposta di soggiorno.