Incidente sulla Provinciale tra Mesagne e Torre Santa Susanna vicino Brindisi

BRINDISI – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, sulla strada Provinciale 69 che collega Mesagne e Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. L'episodio, riportato da Il Gazzettino di Brindisi, è avvenuto intorno alle 19 e ha coinvolto tre vetture: una Renault Scenic, una Fiat 500 e una Bmw.Secondo le prime ricostruzioni effettuate da BrindisiReport, l'incidente frontale sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. La violenza dell'impatto è stata tale da causare una vittima e diversi feriti.Nell’incidente ha perso la vita Luisa Calò, una donna di 66 anni di Erchie, in provincia di Brindisi. La signora si trovava sul sedile posteriore della Renault Scenic, insieme a una bambina di 7 anni e altre due persone. La bambina è stata trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi; fortunatamente, non sembrerebbe essere in pericolo di vita, secondo gli ultimi aggiornamenti.La donna alla guida della Renault Scenic ha riportato gravi ferite ed è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Anche altri due passeggeri sono stati gravemente feriti, mentre due persone hanno riportato ferite di minore entità.Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e le volanti della polizia per effettuare i rilievi di rito e accertare la dinamica dell'accaduto. L'incidente è avvenuto alle porte di Mesagne, all'altezza del centro cinofilo Salento Dog, e le indagini sono attualmente in corso da parte della polizia di Mesagne per determinare le esatte cause dello scontro.