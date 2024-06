Bari ospita le serate d’apertura del Locus Festival nell'ambito della Festa del Mare 2024

Venerdì 28 giugno: Calcutta si esibirà negli spazi della Fiera del Levante, portando il suo stile unico e le sue canzoni amate da un vasto pubblico.

Sabato 29 giugno: Salmo & Noyz saliranno sul palco della rotonda di via Paolo Pinto, promettendo una serata di rap e hip-hop che farà vibrare l’intera città.

Domenica 30 giugno: I leggendari Simple Minds chiuderanno il weekend di apertura sulla rotonda di via Paolo Pinto, con una performance che riporterà in vita i grandi successi della storica band.

Modifiche alla viabilità

Per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco, nonché gli ulteriori allestimenti necessari, la Polizia locale ha emesso un'ordinanza che dispone il "divieto di fermata" e il "divieto di transito" su piazzale Vittorio Emanuele III, la rotonda in corrispondenza dell'ingresso monumentale della Fiera del Levante e su via Paolo Pinto. Queste restrizioni saranno in vigore dalle ore 05.00 del 20 giugno alle ore 24.00 del 2 luglio, o comunque fino al termine delle esigenze.





La Festa del Mare



La Festa del Mare è il cartellone unico dell’estate barese, promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Finanziata dai fondi POC Puglia 2014/20 Asse VI – Azione 6.8, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Bari – Assessorato alle Culture e Turismo. La settima edizione del 2024 riunisce il Locus Festival, Bari in Jazz, Bari Piano Festival e Premio Nino Rota, consolidando la città di Bari come un polo di attrazione culturale estiva.



Non perdete l’opportunità di partecipare a queste serate indimenticabili, dove la musica sarà la vera protagonista, celebrando l’estate e la cultura nella splendida cornice di Bari.

