Sammichele di Bari: serata romantica con musica e ballo per la 'Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia'

Esibizioni di tango e altre performance



Oltre alla musica anni '80, la serata sarà arricchita da esibizioni di tango con Antonio Ceci e Stella Colangiuli, offrendo un tocco di eleganza e passione. Anche la Gym Tonic e gli associati della scuola di musica Apula Flava presenteranno performance a tema, rendendo lo spettacolo ancora più variegato e coinvolgente.



Enogastronomia locale



Non mancheranno le proposte enogastronomiche locali per deliziare i partecipanti. Saranno disponibili specialità come la zampina della Braceria Sant'Agata, accompagnata da vino e birra offerti dalla Caffetteria 800. Un'opportunità per degustare i sapori tipici della regione in un'atmosfera festosa.



Ringraziamenti agli sponsor



L'evento è stato possibile grazie alla collaborazione di vari sponsor. Un ringraziamento particolare va a Divella, Mallardi srl di Bari e Tecno Hospital di Acquaviva delle Fonti per il loro supporto nell'organizzazione della serata.



Non perdete questa occasione unica per celebrare l'amore con musica, balli e sapori locali a Sammichele di Bari. Vi aspettiamo per una notte indimenticabile!

