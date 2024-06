Bari, paura sulla spiaggia di San Girolamo: aggredita minorenne

BARI - Momenti di tensione si sono verificati ieri pomeriggio sulla spiaggia di San Girolamo, dove un giovane romano, sotto l'effetto di stupefacenti, ha seminato il panico tra i bagnanti. Il ragazzo, accompagnato dalla fidanzata, ha improvvisamente iniziato a inveire contro un gruppo di minorenni, accusandoli di fissarlo.In particolare, la situazione è degenerata quando il giovane ha preso di mira una ragazzina, rivolgendole insulti e richieste di spiegazioni in modo aggressivo. La vittima, visibilmente spaventata, ha cercato di difendersi respingendo le accuse, ma alla fine, sopraffatta dall'angoscia, è scoppiata in lacrime e ha chiamato il padre per chiedere aiuto.Dopo l'alterco, il giovane si è allontanato rapidamente in bicicletta. Subito dopo l'episodio, è scattata una vera e propria caccia all'uomo nel quartiere per rintracciarlo, mobilitando diversi residenti preoccupati per la sicurezza della comunità.L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti e ha evidenziato la necessità di maggiori controlli sulla spiaggia per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i bagnanti, soprattutto dei più giovani.