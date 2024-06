Lecce, Adriana Poli Bortone sottoscrive il patto del centro storico e invita altri candidati sindaco a farlo

- "Ho sottoscritto senza se e senza ma, con profonda convinzione il Patto per il centro storico, un documento che è stato sottoscritto da imprese, professionisti e dal Comitato per la Tutela del centro storico di Lecce. Un patto non divisivo, ma che attraverso il buon senso cerca di contemperare gli interessi reciproci di cittadini residenti e operatori. E’ un patto che restituisce dignità al nostro bellissimo centro storico, danneggiato in questi anni in immagine, economia e vivibilità e in quella dicotomia di fatto inesistente tra buona movida e mala movida. Con questo documento i cittadini che vivono e operano nel centro storico, chiedono: - Controlli frequenti contro abusi commerciali ed amministrativi; Potenziamento del sistema di videosorveglianza per scoraggiare atti illeciti;- Dotazione di fonometro alla polizia locale per monitorare l'inquinamento acustico;- Osservanza delle limitazioni normative sugli eventi privati, specialmente riguardo al rumore;- Controllo dell'orario di apertura e chiusura dei locali e della diffusione della musica;- Riduzione dei paletti per aumentare la disponibilità degli spazi di sosta per i residenti;- Verifica regolare delle licenze e delle occupazioni di suolo pubblico;- Creazione di un tavolo permanente di consultazione presso il Comune per coinvolgere residenti, commercianti e altri operatori. Ringrazio dunque i fautori di questo documento che hanno dato piena dimostrazione di quanto il collante per una buona amministrazione siano i cittadini. Spiace constatare che solo da loro debba venire l’esempio del modello partecipativo che noi invece auspichiamo e che sarà il fondamento su cui si costruirà la nostra amministrazione, se ci darete modo essere insieme protagonisti del cambiamento. Questo è un primo passo per dare respiro ad un centro storico che in questi anni è stato soffocato dalla trascuratezza. Per questo noi puntiamo su una gestione intelligente del traffico nel centro storico, anche attraverso l’utilizzo di bus elettrici, che non isoli chi abita al suo interno, perché soprattutto per le persone anziane è importante dare continuità alle relazioni sociali. Invito, dunque, per il bene della città e per il suo centro storico anche gli altri candidati sindaco a sottoscrivere questo impegno".