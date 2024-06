Miss Mondo 2024 verso la finale: proclamate le Miss Model Talent, Beach e Sport

Giornate importanti e fondamentali per le Miss Mondo Italia 2024 e l'intero staff del concorso. Sono giornate intense e piene di lavoro ed impegni per le Top 50: i passaggi giuri per le fasce speciali che caratterizzano da sempre il concorso e non da ultimo la preparazione in vista della scelta delle Top 25 che avverrà in serata. Per domani previsto invece l’annuncio a stampa e media. Oltre alle passerelle ed alle coreografie, le Miss sono impegnate in corsi di portamento e fitting, e da domani via ai workshop tematici sul wellness. Tra i più importanti c'è quello relativo alla moda dei capelli con protagonisti gli hair stylist provenienti da tutte le regioni d'Italia, appartenenti al noto brand "Philip Martin's - by Komestica", diretti dalla direttrice esecutiva Ketty Fiore. Il visage, altro settore molto importante del concorso, è stato curato come da storica tradizione dagli specialisti di "Gil Cagnè", con l'intervento qualificato dell’ad Pablo che terrà un workshop tematico sulle tecniche ed i prodotti di make-up.