Bari: terzo appuntamento della rassegna 'Musica Giovani'

BARI - Continua la rassegna Musica Giovani, la kermesse ideata dal direttore artistico della Camerata, M° Dino De Palma, e dedicata ai giovani talenti pugliesi selezionati dai Conservatori di Foggia e Bari. Martedì 25 giugno, presso l'Auditorium Vallisa alle ore 20.30, il terzo appuntamento della rassegna vedrà in scena il pianista Valerio Dollorenzo e il Quintetto Aretè, composto da Costantino Rucci e Clara De Santis (primo e secondo violino), Annalisa Sampietro (violista), Benedetta Modugno (violoncellista), e Antonio Bruno (sassofonista).La serata inizierà con un programma interamente dedicato a Robert Schumann, con l'esecuzione di un caposaldo della letteratura pianistica: la meravigliosa Fantasia in do maggiore op. 17.Valerio Dollorenzo, classe 2000, è stato selezionato tra le eccellenze del conservatorio barese. Ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni, frequentando il Conservatorio "T. Schipa" di Lecce e diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione. Primo premio in diversi concorsi, tra cui il XVII concorso internazionale “Don Vincenzo Ciotti” a Castellana Grotte e il XXXIV European Music Competition “Città di Moncalieri” (TO), ha frequentato masterclass internazionali e affianca allo studio del pianoforte quello della direzione d'orchestra sotto la guida di Giovanni Pelliccia al Conservatorio di Bari. Seguito da Pasquale Iannone, con lui ha conseguito il Diploma di alto perfezionamento presso l'Accademia Musicale Pescarese e presso la Barletta Piano Festival Academy, e il biennio in pianoforte solistico presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari.A seguire, il Quintetto Aretè eseguirà brani di Busch e Goldstein: il Quintetto per sassofono contralto e quartetto d’archi di A. Busch e il Quintetto per sassofono contralto e quartetto d’archi di Perry Goldstein.Il Quintetto Aretè è nato nel 2023 dall’esigenza di condividere un percorso musicale di quotidianità ed ascolto reciproco, dove incontrarsi diventa un'occasione di arricchimento e la condivisione una via per conoscere e superare insieme i propri limiti. L’insolita formazione accosta il classico organico del quartetto d’archi al sassofono, creando una sinergia di suoni e timbri che molti compositori, a partire dal primo ‘900, hanno scelto per dare voce alle loro opere. I componenti, diplomati presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, si specializzano in prestigiose istituzioni musicali come l’Accademia di Santa Cecilia a Roma e l’Accademia di Pinerolo. Si esibiscono in prestigiose rassegne concertistiche e collaborano con importanti orchestre.