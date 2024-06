Musica: via al Taranto Swing Festival Windor 5th Special Edition

TARANTO - Conferenza stampa di presentazione del “Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition” che si terrà alle ore 11.00 di domani lunedì 24 giugno, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto.Interverranno Angelica Lussuoso, Assessore comunale Cultura, Eventi e Politiche Giovanili, Enzo di Gregrorio, Consigliere regionale e comunale, Gianluca Caputo, Founder e Amministratore delegato Windor Infissi Taranto title sponsor dell’evento, Emilia Di Lello rappresentante del Mon Rêve Ecogreen Resort, e Nicky Pezzolla Direttore Artistico della Manifestazione.Per cinque giorni, da mercoledì 26 a domenica 30 giugno, Taranto torna a essere la capitale europea dello Swing: docenti, ballerini, appassionati e artisti giungeranno da tutto il mondo nel capoluogo jonico per partecipare al “Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition”, manifestazione che, organizzata dall’Associazione “Be Swing” da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli cinque anni si è imposta a livello internazionale.In questa quinta edizione sono previste numerose novità, mentre invariata è la formula che ne ha decretato il successo: in programma al Mon Rêve Ecogreen Resort serate in tema e i workshop di danza swing tenuti da alcuni dei più importanti insegnanti di danza del mondo, mentre a Taranto eventi swing gratuiti che trascineranno i cittadini nell’atmosfera dell’epoca d’oro dello Swing, quella che regnava negli USA tra gli anni Trenta e Cinquanta.Title sponsor del “Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition” è Windor Infissi Taranto che, azienda leader che opera da trenta anni sul territorio, per diffondere i suoi valori ha scelto di sostenere questa manifestazione dall’elevato contenuto artistico e culturale, riconosciuta a livello internazionale, per contribuire allo sviluppo della comunità.La manifestazione, inoltre, è sostenuta da Itsmobilità Academy LogisticaPuglia, Idea Verde Centro Nautico, Gruppo Officine Jolly, Ancona Gomme, Marturano Materiale Elettrico, Ristorante Pizzeria bar “Mivà Taranto”.Partner tecnici sono Cantine Giovanni Aiello, Tagarelli Assicurazioni e Concessionaria Toyota “Start Point”.