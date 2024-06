Baripride 2024: mercoledì 26 giugno la presentazione

Un presidio progressista



In un contesto nazionale e internazionale dominato da forze conservatrici e liberiste, spesso ostili nei confronti delle persone della comunità LGBTQIA+ e delle persone vulnerabili, Bari si riconferma un importante presidio progressista in Italia. Il pride rappresenta un momento cruciale di manifestazione del dissenso nei confronti del Governo centrale e un'opportunità per ribadire le istanze della comunità LGBTQIA+ partendo dal territorio locale.



Conclusioni



Il Baripride 2024 non sarà solo una celebrazione dei diritti e della diversità, ma anche un'occasione per riaffermare l'impegno della città di Bari nella lotta contro le disuguaglianze e le ingiustizie sociali. La manifestazione di sabato 29 giugno si preannuncia come un evento significativo per tutti coloro che sostengono i valori di inclusività e progresso.



Durante la conferenza stampa verrà presentato il documento politico del Baripride 2024, che pone al centro della riflessione il tema dell'abitare, declinato in vari significati: un corpo, uno spazio, una casa. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai temi dell'autonomia differenziata e del genocidio palestinese.