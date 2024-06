Basket Serie A: Armani Milano e Virtus Bologna in finale dei playoff scudetto

via Olimpia Milano fb

L’Armani Milano e la Virtus Bologna si qualificano per la finale dei Playoff Scudetto di Serie A/1 di basket. I meneghini hanno ottenuto la vittoria decisiva contro Brescia, con un punteggio di 96-86, nella terza partita della prima semifinale, chiudendo la serie sul 3-0.La partita ha visto un inizio fulminante per Milano, con una tripla di Napier che ha portato i milanesi in vantaggio 7-0. Il primo quarto si è concluso con Milano avanti 32-21 grazie a un canestro di Ricci. Nel secondo quarto, Mirotic ha concretizzato il vantaggio portando l’Armani sul 40-31 e i tiri liberi di Shields hanno aumentato il divario a 56-39.Nel terzo quarto, Melli ha contribuito con un canestro che ha portato Milano sul 63-52, e un punto di Hines ha permesso ai meneghini di chiudere il quarto 77-64. Nel quarto quarto, una conclusione dalla lunga distanza di Hall ha allungato il vantaggio sul 82-67 e una poderosa schiacciata di Tonut ha sigillato il successo finale per 96-86.I migliori marcatori per Milano sono stati Ricci con 16 punti e Shields con 14, mentre per Brescia Massinburg ha segnato 21 punti e Gabriel 15.La Virtus Bologna, invece, ha vinto 96-81 contro Venezia nella quarta gara della seconda semifinale, chiudendo la serie sul 3-1. Nel primo quarto, la realizzazione di Heidegger ha dato l’8-5 a Venezia, e con Simms i veneti hanno chiuso in avanti 27-23. Una rapida incursione di Parks ha ampliato il divario sul 35-31 per la squadra di Neven Spahija, ma con la precisione sotto canestro di Belinelli, la Virtus ha chiuso il secondo quarto in vantaggio 57-45.Shengelia è stato decisivo per il 64-59 della Virtus, e un’azione in contropiede di Pajola ha permesso alla squadra di Luca Banchi di chiudere il terzo quarto sul 70-66. Nel quarto quarto, Abass ha segnato l’81-72 e Cordinier è stato determinante per la vittoria finale di 96-81 dei bolognesi su Venezia.I migliori marcatori per la Virtus Bologna sono stati Shengelia con 29 punti e Belinelli con 22, mentre per Venezia Heidegger ha segnato 21 punti e Simms 12.L’Armani Milano e la Virtus Bologna si sfideranno nella finale che assegnerà lo scudetto. La serie si giocherà al meglio delle sette partite, con il primo match in programma giovedì 6 giugno alle 20:30 a Bologna.