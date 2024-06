Tragedia nel Foggiano: 18enne muore in incidente stradale

VICO DEL GARGANO – Tragedia nelle prime ore del mattino a Vico del Gargano, nel Foggiano, dove il giovane Davide Mosca, 18 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane si è schiantato con la sua moto contro un palo in via del Risorgimento alle 4 del mattino.Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire. A dare l'allarme è stato un automobilista che si trovava a passare poco dopo lo schianto e ha prontamente chiamato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane Davide non c'è stato nulla da fare.Davide Mosca avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità all'istituto agrario cittadino tra pochi giorni. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, tra i suoi amici e compagni di scuola, e in tutta la comunità di Vico del Gargano, che si stringe nel dolore per questa tragica perdita.