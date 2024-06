Lecce: Kastriot Dermaku non sarà confermato per la prossima Stagione di Serie A

– Kastriot Dermaku, il difensore albanese del Lecce, non sarà confermato per il prossimo campionato di Serie A. Il contratto del giocatore, che scadrà il 30 giugno, non sarà rinnovato a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno afflitto, tra cui stiramenti e la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, che gli hanno impedito di scendere in campo con i salentini durante l'intera stagione.Dermaku lascerà il Lecce dopo quattro campionati. Nella stagione 2022-23 ha disputato solo 2 partite in Serie A, mentre in Serie B ha totalizzato 17 presenze e realizzato una rete nel 2021-22. Inoltre, ha giocato 11 partite segnando un gol da ottobre 2020 a giugno 2021.Nel corso della sua carriera, Dermaku ha vestito le maglie di diverse squadre italiane. Oltre al Lecce, ha giocato nel Parma, nel Cosenza, nella Lucchese, nel Pavia, nell’Empoli e nel Melfi, costruendosi una solida reputazione come difensore affidabile e di esperienza.Il Lecce dovrà ora cercare un sostituto per Dermaku in vista della prossima stagione, mentre il difensore albanese cercherà nuove opportunità per rilanciare la sua carriera.