Berrettini avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda

FRANCESCO LOIACONO - Matteo Berrettini continua il suo cammino trionfale nel torneo ATP 250 di Stoccarda, imponendosi negli ottavi di finale sul canadese Denis Shapovalov con un netto 6-4, 6-4. Il match, durato 73 minuti, ha messo in luce la forza fisica e la determinazione del tennista romano, che ha dominato nei momenti cruciali della partita grazie a un servizio preciso e a un efficace back di rovescio.Berrettini ha mostrato grande personalità e tenuta mentale, sfruttando al meglio il suo potente servizio, un'arma fondamentale sull'erba. "È stato un ottimo test, sono felice di essere arrivato ai quarti. Cerco di concentrarmi molto sul mio servizio, che è molto importante sull'erba, e sono contento che il rovescio in slice abbia funzionato", ha dichiarato il tennista romano al termine del match.Nella stessa giornata, l'americano Brandon Nakashima ha sconfitto il francese Richard Gasquet con un punteggio di 6-3, 6-4, mostrando una solida prestazione. Il tedesco Jan Lennard Struff ha prevalso su un altro francese, Arthur Rinderknech, con un risultato di 6-4, 7-6, dimostrando grande tenacia nel tiebreak. Infine, l'australiano James Duckworth ha avuto la meglio sull'americano Ben Shelton in un match combattuto, terminato 7-6, 4-6, 6-3.Nei quarti di finale, Matteo Berrettini affronterà l'australiano James Duckworth. Questo incontro promette di essere avvincente, con Berrettini che cercherà di sfruttare la sua attuale forma fisica e il suo potente servizio per avanzare ulteriormente nel torneo.