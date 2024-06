Serie C: Miguel Angel Sainz Maza rinnova con il Cerignola fino al 2026

La carriera di Sainz Maza



Miguel Angel Sainz Maza vanta un curriculum di tutto rispetto. In Italia, ha giocato con diverse squadre tra cui Gubbio, Cavese, Sicula Leonzio, Foggia, Pordenone e Reggina. Prima dell'esperienza italiana, ha militato nella squadra B del Barcellona, nell'Under 19 del Barcellona e nel settore giovanile del Racing Santander. Ha anche indossato la maglia della Spagna Under 17 come titolare, dimostrando fin da giovane il suo talento.



Obiettivi futuri



Con il rinnovo del contratto, Sainz Maza si prepara a essere una pedina fondamentale per il Cerignola nella prossima stagione del girone C di Serie C. L'attaccante spagnolo spera di contribuire con gol e prestazioni di alto livello per aiutare la squadra a migliorare i risultati della stagione appena conclusa.



Dichiarazioni del Club



Il presidente del Cerignola ha espresso soddisfazione per il rinnovo di Sainz Maza: "Miguel è un giocatore di grande talento e siamo felici di averlo con noi per altri due anni. Il suo impegno e la sua professionalità sono un esempio per tutti e siamo certi che continuerà a dare il massimo per la nostra squadra."

