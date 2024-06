Il Lecce punta su Taulant Seferi: possibile nuovo attaccante per la Serie A

La carriera di Seferi



Taulant Seferi vanta una carriera variegata, avendo militato in diverse squadre europee. Tra le sue esperienze ci sono:

KF Tirana

KF Teuta

BSC Young Boys

Neuchatel Xamax

FC Winterthur

FC Wohlen

Rabotnicki

FK Milano Koumanovo

Inoltre, Seferi ha collezionato 19 presenze con la Nazionale albanese e potrebbe essere uno dei titolari nel girone B contro Italia, Spagna e Croazia durante gli Europei che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Il profilo del giocatore



Con un passato in vari club e una solida esperienza internazionale, Seferi potrebbe rappresentare un importante innesto per il Lecce, contribuendo con la sua versatilità e capacità realizzativa. La trattativa con il Vorskla Poltava sarà cruciale per assicurarsi il giocatore, che potrebbe diventare una delle pedine chiave del Lecce nella prossima stagione di Serie A.

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce è pronto a rafforzare il suo reparto offensivo con l'attaccante albanese Taulant Seferi, attualmente di proprietà del Vorskla Poltava, una squadra di Serie A ucraina. Seferi, 27 anni, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Banyas, un team degli Emirati Arabi Uniti, dove ha collezionato 25 presenze e realizzato 11 reti.Il contratto di Seferi con il Banyas scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato, rendendolo disponibile per un nuovo trasferimento. Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è già al lavoro per avviare una trattativa con i dirigenti del Vorskla Poltava, proprietari del cartellino del giocatore. L'obiettivo è portare Seferi al Lecce con un accordo temporaneo per il prossimo campionato di Serie A.