Bing Bunny su Costa Crociere per le famiglie in vacanza

LONDRA/GENOVA – Al via un’inedita partnership tra Costa Crociere e Acamar Films, la casa di produzione della celebre serie animata per bambini in età prescolare Bing Bunny, per portare sulle navi della compagnia italiana il personaggio più amato dai piccoli di tutto il mondo. – Al via un’inedita partnership tra Costa Crociere e Acamar Films, la casa di produzione della celebre serie animata per bambini in età prescolare Bing Bunny, per portare sulle navi della compagnia italiana il personaggio più amato dai piccoli di tutto il mondo.





Grazie anche all’agenzia Maurizio Distefano Licensing che ha gestito l’accordo, da questa estate su Costa Toscana e Costa Smeralda, le navi ammiraglie della flotta, gli ospiti più piccoli in crociera con le loro le famiglie potranno incontrare Bing, il protagonista delle storie della celebre serie animata, la più seguita su Rai Play per l’Italia, ma anche tra le tre più scaricate, per 10 anni consecutivi, su BBC iPlayer e disponibile in più di 130 paesi nel mondo.





Ogni settimana a bordo delle due navi saranno organizzati eventi rivolti a tutte le famiglie, come meet & greet con il costume character di Bing, durante i quali i bambini potranno abbracciare il personaggio del loro cartone animato preferito, parate e feste a tema, che aiuteranno a stimolare le interazioni tra bambini a bordo, e tante altre attività ludiche e musicali che allieteranno le vacanze dei più piccoli e delle loro famiglie.





"Costa Crociere è esperta nell’offrire intrattenimento di alta qualità alle famiglie ospiti sulle sue navi, grazie soprattutto ai club dedicati ai bambini, con aree riservate" ha dichiarato Kirsty Southgate, direttrice del team Experiential and Promotions di Acamar Films "Siamo lieti di poter proporre un'esperienza davvero speciale agli ospiti più giovani di Costa Crociere, che potranno conoscere e interagire con Bing rendendo la loro vacanza ancora più memorabile. Questa partnership riflette il nostro impegno a proporre esperienze sempre arricchenti alle famiglie e a creare indimenticabili ricordi sia per i bambini che per i loro genitori".





"L’arrivo di Bing a bordo delle nostre navi ci consentirà di arricchire l’esperienza di vacanza che offriamo alle famiglie con qualcosa di unico e speciale" ha aggiunto Paolo Reggiani, Entertainment Director di Costa Crociere "Bing è estremamente popolare tra i bambini, quindi siamo certi che i nostri piccoli ospiti ameranno partecipare alle attività d’intrattenimento che abbiamo organizzato per loro su Costa Toscana e Costa Smeralda. Attraverso a questa partnership non proporremo semplici occasioni di divertimento, ma faremo vivere momenti indimenticabili, che rimarranno nei cuori delle famiglie anche dopo lo sbarco".





Bing, programma di animazione visto almeno una volta da 2,2 miliardi di persone in tutto il mondo, con oltre 7 miliardi di visualizzazioni su YouTube ottenute attraverso i canali di 34 diversi paesi e più di 1 milione di ore di riproduzioni complessive ogni giorno, negli anni ha saputo distinguersi per l’altissimo carattere educativo e valoriale delle sue storie, che narrano i micro-drammi della vita quotidiana dei bambini in chiave fortemente autentica e formativa. Proprio grazie al rapporto intimo che Bing ha saputo instaurare con i suoi piccoli fan, le famiglie hanno accolto lui e i suoi amici nelle proprie case, abbracciando gli insegnamenti espressi in ogni puntata della serie animata e integrando le vite dei personaggi all’interno della propria quotidianità.





La collaborazione tra Costa Crociere e Acamar Films nasce proprio dall’esigenza di rendere indimenticabile l’esperienza a bordo degli ospiti più piccoli, ricca di iniziative e di sorprese che promettono di accompagnare bambini e genitori in una vacanza senza precedenti. Ancora una volta Bing sarà accanto alle famiglie con tutta la sua spontaneità, non solo a casa, ma anche sugli itinerari più belli del Mediterraneo.





Nel corso dell’estate 2024 Costa Toscana e Costa Smeralda andranno alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, con crociere di una settimana, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi. Costa Smeralda visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia/Roma, mentre Costa Toscana farà scalo a Savona, Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo e Civitavecchia/Roma. Non resta che prenotare una cabina sul sito web di Costa Crociere e imbarcarsi per questa fantastica avventura insieme a Bing.