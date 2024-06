Borsa di studio Franca Sorge a Chiara Longhi, studentessa del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria

MANDURIA - Il 28 giugno 2024, presso la Biblioteca del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria - Plesso De Sanctis, si è tenuta la cerimonia di consegna della Borsa di Studio "Franca Za Sorge". L’assegnataria è Chiara Longhi, studentessa del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria.Alla cerimonia erano presenti molti dei familiari della Sig.ra Franca Sorge, rappresentati dal Dott. Vittorio Sorge, suo figlio, la Dott.ssa Anna Maria D’Andria, Presidente di Archeoclub Italia - sede di Manduria, che ha supportato la famiglia nella fase pratica di bando, e numerosi membri dell'associazione. La borsa di studio, del valore di 2.500 euro, è destinata a studentesse meritevoli che, a fronte di difficoltà oggettive, conseguano un eccellente profitto scolastico e dimostrino una forte motivazione a proseguire gli studi universitari.Assegnataria della borsa di studio Chiara Longhi, studentessa del Liceo De Sanctis Galilei, selezionata per il suo eccellente rendimento scolastico, la sua conoscenza del patrimonio storico-archeologico della città e la sua forte motivazione a intraprendere studi universitari.Chiara ha espresso la sua gratitudine dichiarando: "Sono davvero felice di ricevere questa borsa di studio, simbolo di tutti gli sforzi espressi durante il mio percorso scolastico ma anche dell’obiettivo che da sempre conservo nel mio cuore e che ora sto cercando di raggiungere: diventare un medico, preparato e competente, sì, ma anche capace di ascolto ed empatia”. Chiara ha infatti svolto ore di PCTO presso l’associazione APMARR, dimostrando un impegno significativo nel supporto alle persone con malattie reumatologiche rare. “Ringrazio la mia scuola, che mi ha formato costruendo senso proprio intorno a questi valori, e la mia famiglia, che mi ha sempre supportata”.Il Dott. Vittorio Sorge ha consegnato l'assegno a Chiara augurandole un futuro brillante e pieno di successi, all’insegna dell’esempio di tenacia lasciato da Franca Sorge, madre esemplare e coraggiosa, donna di legge, convinta sostenitrice del dialogo e delle pari opportunità."I valori incarnati dalla figura di Franca Sorge costituiscono il cuore della missione educativa del nostro istituto – commenta il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie - La nostra scuola si impegna a formare giovani non solo preparati dal punto di vista accademico, ma anche consapevoli del loro ruolo nella società e capaci di contribuire al bene comune con dedizione e sensibilità. Ringrazio di cuore la famiglia Sorge, che ogni anno destina delle risorse per valorizzare il merito e offrire un’opportunità concreta a ragazze meritevoli come Chiara. Perché il sostegno e la fiducia concessa alle nuove generazioni può fare la differenza".