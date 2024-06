Cosimo Ventrella e i canti popolari in Terra di Bari

- Per gli amanti della baresità, del dialetto e della musica popolare barese, ecco una novità editoriale di Cosimo Ventrella “Canti popolari, canzonette e folklore in Terra di Bari” (Garribba Alfredo Editore).Cosimo Ventrella, noto musicista barese, autore di altre pubblicazioni “Piedigrotta Barese 1927-29” (Edizioni Giuseppe Laterza); di CD musicali, ecc., questa volta presenta un volume di grande formato dedicato, appunto, ai Canti popolari tra storie, eventi e miti ed anche il canzoniere barese.Il testo tratta molti argomenti: cenni sui canti popolari, musica e canto; cantastorie e saltimbanchi medievali; rivoluzione industriale e culturale; l’Accademia Polifonica Barese “Biagio Grimaldi”; la Piedigrotta Barese 1927,1928, 1929 e della nova edizione del 1946; della trasmissione “La Caravella”; di Francesco Saverio Abbrescia, primo poeta dialettale barese, di Piripicchio, insomma gli argomenti sono numerosi e variegati e lo spazio non consente di elencarli tutti ma solo il possesso del testo permette di visionare, valutare ed apprezzare il grande lavoro dell’autore.Giuseppe Cascella, presidente della Commissione Cultura del Comune di Bari, che firma la postfazione, scrive che “Durante la lettura ho potuto immaginare e quasi rivivere momenti di epoche lontanissime attraverso le antiche immagini, i panorami, le feste, i personaggi e i suoni che hanno fatto la storia della nostra città metropolitana e della nostra tradizione poetica-canora. La perseveranza di Cosmo Ventrella riceverà sicuramente i giusti riconoscimenti per questo lavoro”.Il testo, che non può mancare in ogni casa barese, contiene anche numerosi spartiti musicali, note storiche, immagini e tanto altro di sicuro interesse per tutti i concittadini della Terra di Bari, senza dimenticare che “la memoria storica rappresenta il nutrimento per l’anima di un popolo, senza di essa una comunità smarrisce il suo modo di essere, la sua identità, le sue tradizioni e s’impoverisce interiormente”.Grafica di copertina e impaginazione a cura dell’autore, mentre