Brindisi, sabato 8 giugno al Caffè 80 i bolidi di 'Ritorno al Futuro' e 'Supercar'

BRINDISI - Arriva nella città di Brindisi un evento aperto al pubblico per rituffarsi nei favolosi anni 80 attraverso i bolidi di cinema e serie tv. Sabato 8 giugno si terrà la terza edizione del raduno di 5 DeLorean del territorio pugliese con ospite speciale Kit del telefilm "Supercar".





A partire dalle ore 9 fino alle ore 13:30 presso l’area esterna al Caffé 80, in via Provinciale per Lecce, 20 presso la Stazione di servizio Guido Lucia si potranno ammirare la DeLorean del Team di Federica Fanciullo del Caffé 80 e Piero Fanciullo (Brindisi), di Cristian Ciriani (Taranto), di Giovanni Lacaita (Taranto), di Alex Gentilini (Mesagne) e di Corradino Giuranno (Lecce).





Guest of Honor Domenico Foti del Team Nervoso con la Supercar Kit del famoso telefilm con protagonista David Hasselhoff. Ingresso gratuito per tutti con l’opportunità di realizzare foto e video all’esterno delle auto gratuito e la acquisto di gadget del film e consumazione al bar.





Sarà presente ovviamente il pubblico appassionato della trilogia "Ritorno al Futuro" e della serie televisiva "Supercar".