Calciomercato: il Lecce acquista il portiere tedesco Christian Martin Früchtl

Il Lecce ha ufficializzato l'acquisto del portiere tedesco Christian Martin Früchtl, 24 anni, proveniente dall'Austria Vienna. L'accordo prevede il trasferimento a titolo definitivo, con un contratto firmato fino al 30 giugno 2027, e la possibilità di estensione per altre due stagioni successive.Nella scorsa stagione, Früchtl ha disputato 38 partite con l'Austria Vienna in Serie A. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Bayern Monaco, dove ha avuto l'opportunità di sviluppare le sue abilità. Successivamente, ha giocato nel Norimberga e infine nell'Austria Vienna, confermandosi come un portiere affidabile e talentuoso.Früchtl, con i suoi 1,93 metri di altezza, si distingue per la sua presenza imponente tra i pali e la sicurezza nelle uscite. Durante la sua permanenza al Bayern Monaco, ha contribuito alla vittoria dello scudetto nella stagione 2021-22 in Bundesliga. Inoltre, ha accumulato esperienza internazionale, giocando come titolare con l'Austria Vienna sia in Europa League nel 2022-23 che in Conference League nel 2023-24. A livello giovanile, ha rappresentato la Germania Under 20 in 20 gare, dimostrando il suo potenziale anche a livello internazionale.Nel prossimo campionato di Serie A, Früchtl sarà il vice portiere dei giallorossi pugliesi. Il nuovo acquisto si è detto entusiasta della nuova avventura in Italia: "Sono molto felice di venire in Italia. Sarò a disposizione dell'allenatore dei salentini, Luca Gotti, e spero di giocare qualche partita con il Lecce, contribuendo a raggiungere l'obiettivo della salvezza nella prossima stagione".L'arrivo di Früchtl rappresenta un importante rinforzo per il Lecce, che potrà contare su un giovane portiere di talento con esperienza internazionale, pronto a dare il suo contributo per la squadra.