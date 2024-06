Feriae Umanistiche: celebrazioni del Centenario dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Programma e obiettivi del Festival



Il festival sarà caratterizzato da una doppia formula per ogni incontro: una conversazione a più voci seguita da un'attività performativa. L'obiettivo è quello di creare un dialogo vivace tra l'università e la cittadinanza, portando le discussioni accademiche fuori dalle aule e nei cortili esterni dei plessi universitari e in altri luoghi simbolici della regione. Questi incontri saranno occasione per presentare ricerche sul campo e processi partecipativi coordinati dal DIRIUM.





La prima edizione del festival, intitolata "È di Scena il Potere", promette di offrire una serie di eventi coinvolgenti e stimolanti. Il manifesto di questa edizione, ancora top secret, sarà svelato alla stampa lunedì 1° luglio alle ore 18.30 presso il cortile del plesso di Santa Teresa dei Maschi, situato in Strada Torretta, nel cuore della Bari vecchia.



L'inaugurazione del festival sarà un'occasione speciale, arricchita da un rinfresco e seguita da un concerto di musica classica. La cerimonia si terrà alla presenza del Magnifico Rettore, che darà ufficialmente il via alle celebrazioni.



Per ulteriori informazioni sul festival e sui singoli eventi, è possibile contattare la coordinatrice di Feriae Umanistiche, Elisabetta Todisco, all'indirizzo email elisabetta.todisco@uniba.it.

BARI – Il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM), sotto la direzione del prof. Paolo Ponzio, ha lanciato un'iniziativa ambiziosa e affascinante per celebrare il primo centenario dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Si tratta di "Feriae Umanistiche", un Festival della Ricerca, dell'Innovazione, delle Attività e delle Esperienze Umanistiche, che prenderà il via a luglio e si protrarrà fino a dicembre. Questo festival prevede un ricco calendario di eventi che spaziano dalle conversazioni accademiche alle attività performative, tutte mirate a promuovere la contaminazione e la comunicazione dei saperi.