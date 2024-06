Calciomercato: il Lecce cede il difensore Razvan Pascalau alla Dinamo Bucuresti

Il Lecce ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore rumeno Razvan Pascalau, 20 anni, alla Dinamo Bucuresti, squadra della Serie A rumena. Nella scorsa stagione, Pascalau non ha mai giocato in Serie A con la squadra salentina, ma ha disputato 20 gare e segnato 2 reti con il Lecce Primavera.Il difensore ha firmato un contratto con la Dinamo Bucuresti valido fino al 30 giugno 2029. Nel corso della sua carriera, Pascalau ha militato nella FC Dinamo Bucarest, nel Lecce Under 19, nel Lecce Under 17 e nel settore giovanile del Cluj in Romania. Inoltre, ha avuto esperienze significative come titolare nella Romania Under 19 e nella Romania Under 18.Con la partenza di Pascalau, il Lecce dovrà trovare un sostituto adeguato per rinforzare la difesa in vista del prossimo campionato di Serie A.