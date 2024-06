Calciomercato: il Lecce punta su Armand Laurientè del Sassuolo

Il Lecce è interessato all'attaccante francese Armand Laurientè, attualmente in forza al Sassuolo. Il calciatore, legato alla squadra emiliana da un contratto fino al 30 giugno 2028, potrebbe essere ingaggiato in prestito per il prossimo campionato di Serie A.Possibile trattativa in vistaIl responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, dovrebbe avviare a breve una trattativa con i dirigenti del Sassuolo per discutere i termini del trasferimento. La società salentina vede in Laurientè un rinforzo significativo per la stagione a venire.Prestazioni e carrieraNella stagione appena conclusa, terminata il 26 maggio con la retrocessione del Sassuolo in Serie B, Laurientè ha giocato 37 partite e segnato 5 reti. La sua carriera comprende esperienze nel Lorient, nello Stade Rennes, nella squadra B del Rennes, nell'US Orleans e nel Rennes Under 19. Inoltre, ha vestito la maglia della nazionale francese e della Francia Under 21.Un rinforzo importanteL'arrivo di Laurientè al Lecce potrebbe rivelarsi determinante per l'obiettivo salvezza. Con la sua esperienza e le sue qualità offensive, l'attaccante francese rappresenterebbe un'aggiunta preziosa alla rosa salentina. La prossima stagione di Serie A si preannuncia combattuta, e il Lecce è pronto a rafforzarsi per affrontarla al meglio.