I Gemelli Diversi aprono il Conversano Music Festival

CONVERSANO - Nel “Borgo in Fiore” di Conversano la musica è per tre giorni protagonista grazie al Conversano Music Festival, che ha aperto i battenti ieri con il concerto gratuito, in piazza Castello, dei Gemelli Diversi.In 5000 hanno assistito all’esibizione del duo pop-rap che da oltre 20 anni calca i palchi italiani con hit indimenticabili fra cui Mary a Fotoricordo.Stasera , sabato 15 giugno, in programma la visione su maxi schermo della partita Italia- Albania degli Europei di calcio e a seguire il concerto di Skanderground. Domenica 16 giugno, infine, si alterneranno sul palco Bundamove feat. Bunna (Africa Unite), Inoki e Antonio Castrignanò.A fare da cornice ai concerti serali, anche il contest dedicato alle promesse della musica italiana che si esibiscono davanti alla giuria capitanata dal M° Mario Rosini, e altre iniziative di intrattenimento, come la Battle School Conversano guidata dal campione di break dance Roman Froz, il Conversano Writer Fest, e poistreet-food e stand di birra artigianale, il Mercatino del Vinile e dell’artigianato.Il CMF- Conversano Music Festival rientra fra le iniziative di Borgo in Fiore, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Conversano.A Conversano è tempo di Borgo in Fiore. E’ tempo di cultura, bellezza e tanta musica.