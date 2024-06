Calciomercato: il Lecce punta sul centrocampista algerino Himad Abdelli

La trattativa



Il Lecce è intenzionato ad acquistare Abdelli a titolo definitivo per una cifra di 4 milioni di euro. Tuttavia, la società pugliese dovrà superare la concorrenza del Saint-Etienne, squadra di Serie A francese, anch’essa interessata al talentuoso centrocampista.



Prestazioni e carriera



Nella scorsa stagione, Abdelli ha giocato 35 partite con l’Angers, segnando 9 reti. La sua carriera include esperienze con il Le Havre e il Le Havre Under 19, oltre ad aver collezionato 3 presenze con la nazionale algerina. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di vari club, ma il Lecce sembra particolarmente determinato a concludere l’affare.



Impatto potenziale al Lecce



Se l’acquisto di Abdelli dovesse andare a buon fine, il centrocampista potrebbe diventare una pedina fondamentale per il centrocampo dei giallorossi nella prossima stagione di Serie A. La sua capacità di segnare e creare occasioni da gol lo renderebbe un elemento chiave per la squadra salentina.

– Il Lecce è fortemente interessato al centrocampista algerino Himad Abdelli, attualmente in forza all'Angers, squadra di Serie B francese. Il 24enne, che ha un contratto con l'Angers fino al 30 giugno 2025, è un obiettivo di mercato per i salentini, con il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino pronto a iniziare le trattative per portarlo in Puglia.