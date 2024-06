Mamadou Kanoute rinnova con il Taranto: obiettivo play off per la prossima stagione

– Il Taranto ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell’attaccante senegalese Mamadou Kanoute, estendendo il vincolo contrattuale fino al 2025. L’accordo è stato siglato dopo un incontro tra il calciatore e il presidente del club Massimo Giove.Nella stagione appena conclusa, Kanoute ha disputato 37 partite con la maglia del Taranto, segnando 13 reti cruciali che hanno contribuito alla qualificazione della squadra per i Play Off. I pugliesi, purtroppo, sono stati eliminati dal Vicenza nel secondo turno della fase nazionale, ma Kanoute ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per il club.Il talentuoso attaccante senegalese ha accumulato esperienze significative nel calcio italiano, vestendo le maglie di Avellino, Palermo, Catanzaro, Benevento, Pro Vercelli, Juve Stabia, Ischia e Valle d’Aosta, oltre a aver militato nelle giovanili del Tor Quinto.Con il rinnovo del contratto, Kanoute si prepara a diventare un punto di riferimento ancora più importante nell’attacco del Taranto nella prossima stagione. Il suo obiettivo sarà quello di guidare la squadra verso una nuova qualificazione ai Play Off, continuando a mettere a segno gol cruciali e contribuendo al successo del club sul campo.Il presidente Massimo Giove ha manifestato soddisfazione per il rinnovo di Kanoute, sottolineando l’importanza di avere un giocatore del suo calibro nel roster della squadra. I tifosi del Taranto ora guardano con fiducia al futuro, sperando che Kanoute continui a portare il suo talento e la sua determinazione per raggiungere traguardi ambiziosi nella prossima stagione.Il rinnovo di Mamadou Kanoute rappresenta un passo significativo per il Taranto, consolidando la squadra e preparandola per nuove sfide nella Serie C italiana.