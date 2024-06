Calciomercato, Lecce interessato a Gennaro Tutino del Cosenza: trattative imminenti

- Il Lecce ha manifestato un forte interesse per l'attaccante Gennaro Tutino, 27 anni, attualmente in forza al Cosenza. Il calciatore ha un contratto con la squadra calabrese che scadrà il 30 giugno 2025. I salentini stanno valutando l'opzione di acquistarlo a titolo definitivo per una cifra di 5 milioni di euro. Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, avvierà nei prossimi giorni le trattative con i dirigenti del Cosenza per portare il talentuoso attaccante in Puglia.Durante questa stagione, Tutino ha disputato 35 partite e realizzato 20 reti, dimostrando di essere un elemento chiave per la salvezza del Cosenza. Il suo impressionante rendimento ha attirato l'attenzione di numerosi club, ma il Lecce sembra essere particolarmente determinato ad aggiudicarsi le sue prestazioni.La carriera di Tutino è stata caratterizzata da numerosi prestiti e trasferimenti. Ha giocato nel Parma, nel Palermo, nel Napoli, nella Salernitana, nell’Empoli, nel Verona, nel Carpi, nella Carrarese, nel Bari, nell’Avellino, nel Gubbio, nel Vicenza e nel Napoli Under 19. A livello internazionale, ha rappresentato l'Italia nelle categorie giovanili, disputando 6 gare con l'Italia Under 18, 26 con l'Italia Under 17 e 9 con l'Italia Under 16.L'arrivo di Gennaro Tutino potrebbe rappresentare un significativo rinforzo per l'attacco del Lecce, che punta a garantire la propria permanenza in Serie A nella prossima stagione. Il giocatore, con la sua esperienza e abilità realizzativa, potrebbe essere l'elemento decisivo per raggiungere questo obiettivo. I tifosi salentini attendono con ansia l'esito delle trattative, sperando di vedere Tutino indossare presto la maglia giallorossa.