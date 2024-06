Serie C: l'attaccante Giacomo Beretta del Foggia rinnova il contratto fino al 2025

Nella sua carriera ha giocato nel Cittadella, nel Padova, nell’Ascoli, nel Milan, nel Carpi, nella Virtus Entella, nella Pro Vercelli, nel Lecce, nel Genoa, nel Pavia, nel Genoa, nella Juve Stabia, nel Genoa Under 19, nel Milan Under 19, nell’ Albino Leffe e nel Varese. E’ stato anche titolare nell’ Italia Under 20, nell’Italia Under 19 e nell’ Italia Under 17. Beretta potrebbe essere fondamentale al Foggia per qualificarsi ai Play Off nel prossimo torneo di Serie C.

L’attaccante Giacomo Beretta 32 anni del Foggia ha rinnovato il contratto fino al 2025. Il vincolo precedente scadrà il 30 giugno 2024. In questa stagione il calciatore è stato ceduto dalla società dauna in prestito al Lecco in Serie B e ha disputato 2 partite, non riuscendo ad evitare la retrocessione in C dei lombardi. Per Beretta sarà un ritorno al Foggia dove ha già giocato nel 2022-23 in Serie C e nel 2017-18 in B.