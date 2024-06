Calciomercato, Us Lecce: Pongracic richiesto dalla Fiorentina e dal Bologna

Nella stagione che è terminata il 26 maggio, il croato ha disputato 36 partite con il Lecce in Serie A. Nella sua carriera ha giocato nel Wolfsburg, nel Borussia Dortmund, nell’ RB Salisburgo, nel Monaco 1860, nell’ Ingolstadt Under 19, nell’ Ingolstadt Under 17 e nelle squadre giovanili del Bayern Monaco.





Corvino ha dichiarato: “Per Pongracic abbiamo ricevuto delle offerte dalla Fiorentina e dal Bologna. Ma se non ci saranno le condizioni per una cessione rimarrà al Lecce, certamente se invece dovesse andare via cercheremo di sostituirlo con un difensore dello stesso valore o superiore per rinforzare il reparto arretrato della nostra squadra”.

Il difensore croato Marin Pongracic 26 anni del Lecce è stato richiesto dalla Fiorentina e dal Bologna. Ma il responsabile dell’ area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino potrebbe iniziare una trattativa per la cessione solo se queste due squadre offrissero delle cifre molto alte, altrimenti Pongracic resterà in Salento. Secondo indiscrezioni sembra che la società salentina abbia chiesto 20 milioni di euro per iniziare a discutere di un eventuale trasferimento.