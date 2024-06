Il girone delle squadre pugliesi di Serie C e le date del prossimo campionato

Il campionato inizierà domenica 25 agosto e terminerà domenica 27 aprile 2025. Ci saranno tre turni infrasettimanali, mercoledì 25 settembre mercoledì 30 ottobre e mercoledì 12 marzo 2025. Nei primi mesi del 2024 invece la Lega Pro deciderà le date dei Play Off per la promozione in Serie B e dei Play Out per evitare la retrocessione in Serie D. In una delle prossime settimane il presidente della Lega Pro Matteo Marani stabilirà la data del sorteggio del calendario di questo torneo.

E’ stato effettuato a Firenze nella sede della Lega Pro nel pomeriggio di venerdì 28 giugno il sorteggio dei gironi del prossimo campionato di Serie C. Le squadre pugliesi sono state inserite nel girone C. Ecco l’ elenco dei club che vi faranno parte: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, AZ Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus NEXT GEN, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani e Turris.