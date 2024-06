Casarano, mercoledì 19 giugno lo spettacolo 'Le stagioni in città' che coinvolge i diversamente abili

CASARANO (LE) - In scena mercoledì 19 giugno, alle ore 19, presso l’Auditorium Comunale "G. Pisano" di Casarano, lo spettacolo "Le stagioni in città", risultato finale dell’omonimo laboratorio teatrale realizzato presso l’associazione Nova Vita di Casarano, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con Astràgali Teatro e l’International Theatre Institute Italia. Il progetto ha coinvolto direttamente persone diversamente abili, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l'arte come terapia, offrendo loro l'opportunità di esprimersi e crescere attraverso pratiche artistiche. - In scena mercoledì 19 giugno, alle ore 19, presso l’Auditorium Comunale "G. Pisano" di Casarano, lo spettacolo "Le stagioni in città", risultato finale dell’omonimo laboratorio teatrale realizzato presso l’associazione Nova Vita di Casarano, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con Astràgali Teatro e l’International Theatre Institute Italia. Il progetto ha coinvolto direttamente persone diversamente abili, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l'arte come terapia, offrendo loro l'opportunità di esprimersi e crescere attraverso pratiche artistiche.





Il laboratorio è partito lo scorso gennaio e si concluderà con la messa in scena dello spettacolo ispirato a "Marcovaldo. Le stagioni in città", che verrà presentato in un incontro pubblico e a cui seguirà una festa con tutte le famiglie e la comunità.





L’iniziativa è pensata anche per portare i partecipanti al laboratorio a esprimere sentimenti ed emozioni e comunicare il proprio stato d’animo, rinforzando al contempo l’autostima e la fiducia in se stessi. Un progetto che è stata un'occasione per sfidare le proprie limitazioni, esplorare nuovi orizzonti e costruire ponti di comprensione e accettazione, proposto come un appello all'azione per una società più inclusiva e consapevole, dove l'arte diventa un linguaggio universale di connessione e crescita.