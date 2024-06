'Charme in rosa', il 13 luglio prossimo al Chiostro dei Domenicani l'appuntamento enologico più atteso dell'estate salentina

LECCE - Torna anche quest’anno “Charme in rosa”, l’evento enologico più atteso dell’estate salentina, nato per valorizzare i vini rosati e gli oli extravergini di Puglia e organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier di Lecce in collaborazione con AIS Puglia: quest’anno la dodicesima edizione.Appuntamento sabato 13 luglio a partire dalle 20.30 presso il Chiostro dei Domenicani di Lecce, dove i partecipanti alla serata avranno modo di degustare circa 200 etichette di vini rosati e 50 di oli extravergini di oliva pugliesi. Vini e oli che saranno abbinati alle prelibatezze gastronomiche realizzate per l’occasione dagli chef Donato Episcopo del ristorante “Gimmi” del Chiostro dei Domenicani e Fabio Vulpitta dell’ “Aqua – Le Dune” di Porto Cesareo, oltre ad altre eccellenze locali come i formaggi della “Masseria Cinque Santi” di Vernole, la selezione di salumi di Donato Sifanno del “Sommelier Clandestino” e prodotti da forno vari. Si comincerà però a parlare di vino rosato già a partire dalle 19 con la masterclass sul tema “Bolle rosa vintage”, durante si degusteranno alcune etichette d’antan di spumanti metodo classico rosé pugliesi.Contributo di partecipazione 35 euro, comprensivo di calice con relativa sacca, degustazione libera di rosati e degli oli, due piatti caldi, i salumi, i formaggi e vari prodotti da forno. Il ticket dà inoltre diritto di partecipare alla masterclass fino ad esaurimento posti. Prevendita presso il Chiostro dei Domenicani (via San Pietro in Lama 27 Lecce, tel. 0832.700970, aperto tutto il giorno), oppure on line al link https://www.sommelierpuglia.it/prodotto/charmeinrosa24/