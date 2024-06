Estate Sammichelina 2024: cultura, storia e tradizione nel cuore della Puglia

Una celebrazione della cultura e della storia locale



L'Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari, insieme alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari e alle attività produttive del territorio, ha organizzato oltre 80 eventi che mirano a promuovere il territorio attraverso la sua cultura, la storia e le tradizioni enogastronomiche. Il comune, recentemente insignito del titolo di uno dei "Borghi più Belli d'Italia", si prepara ad accogliere visitatori da ogni parte per una stagione estiva ricca di appuntamenti.



Eventi clou dell'Estate Sammichelina 2024



La Notte Romantica in uno dei Borghi Più Belli d’Italia: Il 22 giugno ha inaugurato la stagione con luci d'amore, mostre, visite tematiche al Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco” e cene a lume di candela.

Rassegna Teatrale "Sorrisi Nel Borgo": Dal 26 giugno al 25 luglio, con il Gran Galà di Premiazione il 25 luglio, una rassegna di commedia brillante che promette divertimento e spettacolo di qualità.

Festival della Voce: Tre serate di grande musica con giovani talenti che si esibiranno sui grandi successi musicali, dal 6 al 21 luglio.

Milano–Taranto per Moto d'Epoca: Il 13 luglio, un evento che attraversa l'Italia dal 1987, quest'anno con una tappa speciale a Sammichele di Bari.

In Tango Festivalito: Il 26 e 27 luglio, dedicato agli amanti del tango con atmosfere magiche nella suggestiva Piazza Vittorio Veneto.

Sammichele Music Festival: Dal 30 luglio al 3 agosto, con artisti del calibro di Alexia, Clara, Haddaway, Nina Zilli e Boomdabash, un'occasione imperdibile per gli amanti della musica pop e italiana.

Il Borgo dei Desideri: Il 10 agosto, una notte magica in cui i desideri si avverano nel suggestivo scenario di San Lorenzo.

Bari in Jazz: Il 22 e 24 agosto, con la magica cornice del Castello Caracciolo, un festival che unisce la bellezza del jazz alla storia di Sammichele di Bari.

Premio Castello di Libri: Dal 5 al 7 settembre, una celebrazione della letteratura con ospiti prestigiosi come Enrica Simonetti, Leonardo Palmisano e Valentina Petrini.

Factory Film Festival: Dal 12 al 14 settembre, un festival di cinema che porta arte e musica nel cuore di Sammichele di Bari.

Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino: Dal 27 al 29 settembre, uno dei più importanti eventi enogastronomici della Puglia, con specialità locali e intrattenimenti musicali di alta qualità.



Conclusione



L'Estate Sammichelina 2024 si preannuncia come un'opportunità unica per vivere la cultura, la storia e le tradizioni di Sammichele di Bari in un'atmosfera di festa e scoperta. I numerosi eventi programmati testimoniano l'impegno dell'amministrazione nel promuovere il benessere culturale e sociale della comunità, rendendo il borgo un polo di attrazione turistica sempre più apprezzato in Puglia e oltre.



La prenotazione è obbligatoria per molti degli eventi in programma, garantendo un'esperienza sicura e organizzata per tutti i partecipanti.



Contatti per prenotazioni e informazioni:Sito Web Ufficiale: www.comune.sammicheledibari.it

Ufficio Turismo: turismo@comune.sammicheledibari.it

SAMMICHELE DI BARI – Oggi è stata presentata con grande entusiasmo e partecipazione l'edizione 2024 dell'Estate Sammichelina, un ricco calendario di eventi culturali, musicali e enogastronomici che animeranno il comune di Sammichele di Bari fino ai primi giorni di autunno.