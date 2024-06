Cinema: al via la programmazione estiva di Apulia Film Commission al Cineporto di Bari

"Memory" di Michel Franco

BARI - Inizia domani, martedì 4 giugno, alle ore 21 al Cineporto di Bari la programmazione estiva di Apulia Film Commission, con la proiezione del film "Memory" di Michel Franco. L'ingresso è libero, con accesso dal Monumentale della Fiera del Levante. Questo evento segna l'inizio del ciclo “Geografie contemporanee” che proseguirà giovedì 6 giugno, sempre alle 21, con il film “Il cielo brucia” di Christian Petzold."Memory", uscito nel 2023, sarà introdotto dal critico cinematografico Domenico Saracino. Il film ha valso a Peter Sarsgaard la Coppa Volpi come miglior attore all’ultima Mostra di Venezia, grazie alla sua interpretazione intensa e delicata, che ben si armonizza con la fragilità e la forza della coprotagonista Jessica Chastain. La pellicola è una storia d’amore sofferta e tenera, girata con una macchina da presa vibrante e accompagnata da una colonna sonora che tocca il cuore. Due personaggi marginali, disarmati, che si incontrano e si sostengono, con Michel Franco che rielabora il suo cinema portando a compimento un vero capolavoro.Il secondo appuntamento, giovedì 6 giugno, vedrà la proiezione del film “Il cielo brucia” di Christian Petzold, introdotto dal critico cinematografico Massimo Causo. Il film, presentato in concorso all’ultimo Festival di Berlino, è una commedia estiva che racconta la storia di due amici artisti, Felix e Leon, che si ritrovano in una casa al mare e si confrontano mettendo in evidenza le loro debolezze e contraddizioni, soprattutto in relazione a una donna, interpretata da Paula Beer, che compare e scompare come una brezza. La pellicola ha la leggerezza della luce estiva e la poesia di un tramonto sul mare, arricchita dalla colonna sonora degli austriaci Wallners.Questi due eventi segnano l’inizio della stagione estiva di Apulia Film Commission, che si sposterà successivamente all’Arena dell’Apulia Film House per continuare a offrire al pubblico il meglio del cinema contemporaneo.