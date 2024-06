Tennis: Jannik Sinner rimonta e vince contro Moutet agli Open di Francia

PARIGI - La partita di Jannik Sinner agli Open di Francia è iniziata con una doccia gelata. Nel primo set, Sinner ha perso tre volte la battuta ed è stato dominato da Corentin Moutet, un mancino dal tocco raffinato che ha sorpreso l'italiano con colpi imprevedibili e "trucchi" che lo hanno mandato in tilt. Il set è terminato con un 6-2 a favore del francese, dopo un controbreak e un servizio finalmente mantenuto da Sinner, che ha evitato il temuto "bagel" (6-0).Nel secondo set, Sinner ha iniziato lentamente a riprendersi e a trovare le contromisure necessarie. Dopo aver subito inizialmente la varietà di gioco del numero 79 del mondo, l'italiano ha guadagnato fiducia. Al sesto game, Sinner ha conquistato un break, chiudendo poi il set 6-3 e riportandosi in parità.Dal terzo set, Sinner ha mostrato il suo vero potenziale, diventando sempre più potente e preciso, specialmente al servizio. Ha iniziato con un break immediato, raddoppiato poco dopo, volando fino a 4-1 e chiudendo il set 6-2.Il quarto set ha visto una performance simile. Sinner ha ottenuto un vantaggio iniziale e, nonostante il tentativo del pubblico di distrarlo con una Ola sul 2-1, ha mantenuto la concentrazione. Ha chiuso rapidamente sul 3-1, nonostante un momento di tensione con Moutet, che ha avuto una lunga discussione con l'arbitro per un fallo di piede durante un servizio dal basso. Questo episodio ha destabilizzato Moutet, che ha ceduto il servizio e si è trovato sotto 4-1. Dopo uno sfogo nervoso, il francese ha avuto una possibilità di recuperare un break, ma Sinner ha mantenuto il controllo, sigillando il 5-1 e chiudendo infine 6-1.