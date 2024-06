Claudio Baglioni in tour: nuova data per 'aTUTTOCUOREplus ultra' all’Arena di Verona

Dettagli per l’acquisto dei biglietti



I biglietti per la nuova data del 25 settembre saranno disponibili da lunedì 24 giugno. Gli iscritti al Fan Club potranno acquistare i biglietti in esclusiva dalle ore 10:00, mentre dalle ore 13:00 saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per ulteriori informazioni, visitare I biglietti per la nuova data del 25 settembre saranno disponibili da lunedì 24 giugno. Gli iscritti al Fan Club potranno acquistare i biglietti in esclusiva dalle ore 10:00, mentre dalle ore 13:00 saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per ulteriori informazioni, visitare www.friendsandpartners.it ).



Un viaggio straordinario nella musica e nell’arte



aTUTTOCUOREplus ultra è il secondo capitolo dei 1000 giorni del "giro d’onore" di Baglioni. Questa edizione speciale, diretta artisticamente da Giuliano Peparini, promette uno spettacolo ancora più strabiliante, fondendo musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, giochi di luce e immagini tridimensionali. Il cuore, primo strumento dell’essere umano, è al centro di questa rappresentazione.



Un'esperienza sensoriale unica



Il tour, che ha debuttato allo Stadio del Foro Italico di Roma, ha già toccato diverse città italiane. La narrazione visiva e musicale si sviluppa su un immenso spazio scenico 3D, dove ogni dimensione viene esplorata ed esaltata. La scaletta raccoglie 38 successi senza tempo di Baglioni, accompagnata da coreografie mozzafiato, 550 costumi originali e una spettacolare illuminazione.



Date di "aTUTTOCUOREplus ultra" all’Arena di Verona:





19/09/2024

20/09/2024

21/09/2024

22/09/2024

25/09/2024 – NUOVA DATA

26/09/2024

27/09/2024

28/09/2024



Un evento indimenticabile



La produzione di aTUTTOCUOREplus ultra è curata da Friends & Partners e Come s.r.l., con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Non perdete l'opportunità di vivere questo straordinario evento che promette di essere una celebrazione indimenticabile della musica e dell'arte.



Sintonizzatevi sul sito di TicketOne.it e sui canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti e informazioni sull'acquisto dei biglietti.

ROMA - Dopo il grande successo dei 41 eventi che hanno catturato il cuore di oltre 500 mila persone, Claudio Baglioni aggiunge una nuova data per il suo straordinario spettacolo aTUTTOCUOREplus ultra. Questo evento speciale, capitolo conclusivo e più visionario della storia della musica popolare italiana, si arricchisce di una nuova serata, il 25 settembre, all'Arena di Verona, che si aggiunge agli appuntamenti già previsti il 19, 20, 21, 22, 26, 27 e 28 settembre.Questi spettacoli rappresentano il commiato di Claudio Baglioni dalle grandi arene outdoor e indoor, celebrando il legame profondo tra l'artista e l'Arena di Verona, nato cinquant'anni fa. La città, simbolo dell’amore romantico, ospiterà ancora una volta l'evento che ha incantato il pubblico con le sue esibizioni magiche.