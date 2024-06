Bari al voto: ballottaggi anche per le Presidenze dei Municipi 3 e 5

Nel terzo Municipio (San Paolo, San Girolamo, Stanic, Villaggio del Lavoratore, Fesca e Marconi) la sfida sarà tra Luisa Verdoscia che, sostenuta dal PD e da 5 liste civiche, forte del 47,47% ottenuto al primo turno, contenderà la presidenza al candidato del centrodestra Filippo Colonna con il suo 33,10 %.





Nel quinto Municipio (Santo Spirito, Palese, San Pio e Catino), Maria Morisco (PD, Europa Verde e altre liste civiche) con il 49,17 % delle preferenze ottenute nel primo turno, contenderà la presidenza a Krizia Colaianni, espressione del centrodestra e fermatasi al 35,60% nella prima tornata elettorale delle Amministrative di Bari 2024.

- Domenica 23 giugno, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15, sarà ballottaggio non solo per la corsa alla carica di sindaco di Bari ma anche per la presidenza dei Municipi Bari 3 e Bari 5. Dopo il tris del centrosinistra con l'elezione di Annamaria Ferretti al Municipio 1, di Alessandra Lopez al Municipio Bari 2 e di Chiara Addabbo al Municipio 4 nella consultazione elettorale dello scorso 8 e 9 giugno 2024, dovranno essere assegnate le presidenze dei Municipi Bari 3 e Bari. 5.