Comunali Bari, Michele Laforgia: 'La richiesta di legalità e rinnovamento non è una minaccia'

La replica di Laforgia



Laforgia ha proseguito esprimendo i suoi dubbi sulla strategia di Leccese: "Dubito, tuttavia, che agitare nei miei confronti lo spettro della destra, del manganello e del senatore Gasparri gli farà guadagnare un solo voto. Di certo non gli fa fare bella figura e, soprattutto, non impressiona neanche il mio gatto."



Il contesto politico



Le dichiarazioni di Laforgia si inseriscono in un contesto politico teso, dove le tematiche della legalità e del rinnovamento del consiglio comunale sono al centro del dibattito. Laforgia ha sottolineato l'importanza di affrontare questi temi con serietà e trasparenza, senza ricorrere a intimidazioni o retoriche divisive.



L'appello per la legalità e il rinnovamento



Michele Laforgia ha ribadito il suo impegno per un patto per la legalità, mirato a garantire una gestione trasparente e responsabile della città. Ha inoltre auspicato un rinnovamento del consiglio comunale, necessario per rispondere alle esigenze dei cittadini e per costruire un futuro migliore per Bari.

BARI - In una nota ufficiale, Michele Laforgia, candidato sindaco per Bari, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Vito Leccese. "Prendo atto che per Vito Leccese ricordare che a Bari abbiamo ancora la commissione ispettiva, invocare un patto per la legalità e auspicare il rinnovamento del consiglio comunale equivale a una minaccia," ha affermato Laforgia.